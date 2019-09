Huawei P Smart Z im Test: Riesen-Screen und Pop-up-Kamera für 220 Euro

Riesiges Display

Highlight des Geräts ist der großflächige 6,59 Zoll Bildschirm - kein Notch, kein Kameraloch, kein allzu breiter Rahmen. Auch wenn das rahmenlose Design nicht an Spitzenklasse-Smartphones herankommt, besticht das Display dennoch durch seine kompromisslose Größe.

Leider hat Huawei kein OLED-Panel verbaut, sondern setzt auf ein LC-Display, welches mit 1080 x 2340 Pixel im 19,5:9 Format auflöst. Daraus ergibt sich eine Pixeldichte von 391 ppi.

Gegenüber OLED-Bildschirmen sind LCDs von Haus aus eingeschränkt. So fällt beim Huawei P Smart Z auf, dass Schwarz nicht derart natürlich dargestellt werden kann, wodurch die Farben nicht so satt wirken, wie das bei einem OLED-Panel der Fall ist. Ansonsten gibt es an der Display-Qualität kaum etwas auszusetzen: Es ist farbstark und kontrastreich, könnte allerdings etwas heller sein.