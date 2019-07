OnePlus 7 Pro im Test: Der Flaggschiff-Killer legt vor

Was war das damals für ein Hype, als OnePlus sein erstes Smartphone auf den Markt gebracht hat, das zunächst nur mit einer Einladung gekauft werden konnte. 269 Euro kostete das OnePlus One, das das Unternehmen als "Flaggschiff-Killer" bezeichnete. Nach nunmehr fünf Jahren ist OnePlus stückzahlmäßig noch immer nicht am Massenmarkt angekommen; zu übermächtig scheint die Konurrenz. Dennoch bietet das chinesische Unternehmen eine willkommene Alternative zu Samsung, Huawei und Apple.

Bei seiner aktuellen Generation hat OnePlus erstmals zwei Geräte gleichzeitig präsentiert: Das OnePlus 7 und das OnePlus 7 Pro. Ich habe die Pro-Version getestet.

Bildschirm ohne Notch und Loch

Das OnePlus 7 Pro kommt gleich mit mehreren Highlights daher: Ausfahrbare Frontkamera, 90-Hz-Display, UFS 3.0 Storage und einem Akku, der mit 30 Watt geladen werden kann.

Auffallend ist auf den ersten Blick natürlich der makellose Bildschirm, der weder von einem Notch, noch von einem Kameraloch oder sonstigen Einkerbungen beschränkt ist. Um den rahmenlosen Screen gewährleisten zu können, hat OnePlus die Frontkamera in einem ausfahrbaren Modul versteckt.

Das AMOLED-Display misst 6,67 Zoll, löst mit 1440x3120 Pixel auf und hat ein Format von 19,5:9. Die Attraktion des Bildschirms ist die Bildwiederholrate von 90 Hz, während die meisten anderen Hersteller lediglich 60 Hz anbieten.