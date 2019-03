Samsung Galaxy S10+ im Test: Vorne Loch, hinten Keramik

Drei Kameras

Das S10+ hat drei Hauptkameras: Superweitwinkel, Standard-Weitwinkel und Tele (optischer 2-fach-Zoom). Die Kameras haben 16, 12 und 12 Megapixel. Die Superweitwinkel-Kamera hat keinen optischen Bildstabilisator. Die Standard-Weitwinkel-Kamera ist die einzige, die eine variable Blende (1.5 und 2.4) hat.

Das Wechseln in der App zwischen den Kameras funktioniert nahtlos. Die Superweitwinkel-Kamera eröffnet neue Kreativoptionen, ist aber trotz 16 Megapixel die schlechteste der drei. Sie hat mit 2.2 die kleinste Blende, ist also am lichtschwächsten. Außerdem hat sie keinen Bildstabilisator. Am S10+ sehen die Fotos noch toll aus. Zoomt man aber hinein oder schaut die Bilder am PC an, sieht man, dass viele Details verwaschen sind.

Bei Nachtaufnahmen bzw. wenig Licht schwächelt die Superweitwinkel-Kamera besonders. Die Standard-Kamera liefert hier bessere Resultate, kann aber nicht mit dem Pixel 3 XL mithalten. Bei gutem Licht sind die Aufnahmen Samsung-typisch: Tendenz zu warmen Farben, was am AMOLED-Display sehr gut aussieht. Bilder von nahen Motiven sehen immer deutlich besser aus, als von weiter entfernten. Alle Kameras weisen bei Motiven in der Distanz eine leichte Unschärfe auf, die aber erst auf einem großen Monitor sichtbar wird. Allgemein ist die Fotoqualität des S10+, wie schon beim Vorjahresmodell, immer noch sehr gut. Es ist aber keine allzu große Verbesserung bemerkbar.