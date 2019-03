Huawei P30 Pro im Test: Schwergewicht mit Weitblick

Dadurch verkommt die Bedienung des P30 Pro zum Balanceakt. Das 192 Gramm schwere Smartphone lässt sich dank der abgerundeten Vorder- und Rückseite zwar angenehm mit einer Hand halten, beim Bedienen des 6,47 Zoll großen Bildschirms muss man sich durchaus strecken, um in die Ecken zu gelangen. Durch die Rundungen an der Längsseite fällt auch der Aluminiumrahmen etwas schmal aus, an dem man das Smartphone umklammern könnte. Auch die von Gorilla Glass geschützte Rückseite aus Glas ist ohne Schutzhülle im Alltag nur schwer festzuhalten. Auf einem ebenen Tisch liegend glitt das Smartphone oftmals wie von Zauberhand davon und fiel des Öfteren nahezu zu Boden - trotz leicht hervorstehender Quad-Kamera.

Mit Samsung-Unterstützung

Der gebogene Bildschirm, der erstmals beim Mate 20 Pro zum Einsatz kam, ist nun auch im P30 Pro zu finden. Die Biegung ist, wie bei den Modellen anderer Hersteller, gewöhnungsbedürftig und bietet keinen erkennbaren Nutzen, außer dass man damit aus der Masse hervorsticht. Tatsächlich fiel die Biegung im Alltag eher störend auf, da beispielsweise künstliche Beleuchtung an der Kante unangenehm reflektiert wurde und der Bildschirm so schwerer lesbar war.

Qualitativ kann man am 6,47 Zoll großen AMOLED-Panel mit tropfenförmigen “Notch” nichts aussetzen. Huawei verlässt sich Berichten zufolge dieses Mal auf Samsung als alleinigen Bildschirm-Lieferanten, was in Anbetracht des LG-Fiaskos wenig überrascht. Dieser hatte OLED-Panels für das Mate 20 Pro geliefert, die besonders rasch Defekte aufwiesen, oftmals sogar nach wenigen Tagen oder Wochen. Die Farbdarstellung und die Blickwinkelabhängigkeit fallen sehr gut aus, Huawei erlaubt auch die manuelle Anpassung der Farbtemperatur. Auch die Helligkeit ist mehr als ausreichend für sonnige Tage, lediglich die Biegung fällt hier hin und wieder etwas unangenehm auf.

Überraschend ist die vergleichsweise geringe Auflösung von 2340 mal 1080 Bildpunkten. Selbst das Mate 20 Pro weist bei einer geringfügig kleineren Bildschirmdiagonale eine höhere Auflösung (3120 mal 144 Pixel) auf. Praktisch macht sich das im Alltag kaum bemerkbar, dennoch verwundert es, dass das P30 Pro eine geringere Pixeldichte als das P30 und der Vorgänger P20 Pro aufweist. Zumindest das leicht in die Länge gezogene Bildverhältnis von 19,5:9 wurde vom Mate 20 Pro beibehalten.

Weniger Staub

Erstmals verzichtet Huawei bei der P-Serie vollständig auf eine physische Taste, wodurch der Rahmen besonders schmal gehalten werden konnte. Lediglich an der Unterseite findet sich ein wenige Millimeter langes “Kinn”, abgesehen davon wurde der Rahmen dank der Biegung gut versteckt. Der im Bildschirm integrierte Fingerabdrucksensor wurde laut Huawei im Vergleich zum Mate 20 Pro überarbeitet und soll bessere Ergebnisse liefern. Tatsächlich funktionierte die Erkennung deutlich zuverlässiger im Vergleich zu den Vorgängermodellen, auch wenn man oftmals darauf achten musste, den Finger präzise auf der Bildschirmfläche zu positionieren. Deutlich schneller - zumindest bei Tageslicht - funktionierte die Gesichtserkennung, die sich aber mangels Tiefeninformationen wohl relativ einfach austricksen lässt.

Bei der Verarbeitung hat Huawei, wie in den Vorjahren, wieder einmal zugelegt und zahlreiche Details verbessert. So wurden die Spaltmaße zwischen Glas und Aluminium-Rahmen dermaßen reduziert, dass diese mit dem freien Auge nicht mehr erkennbar sind. So dürfte sich dort nicht mehr so stark Staub sammeln wie im Vorgänger. Zudem wurde der Übergang zwischen Kamera und Rückseite mit einer leichten Rundung ästhetischer gestaltet. Der scharfkantige Übergang beim Vorgänger sorgte noch dafür, dass sich dort oftmals Staub sammelte, der nur mühsam wieder entfernt werden konnte. Ebenfalls positiv hervorzuheben: Huawei verbaut weiterhin seinen Infrarot-Blaster, mit dem das Smartphone als Fernbedienung für nahezu alle gängigen Fernseher, Soundsysteme und ähnliches verwendet werden kann.

Ärgerlich ist jedoch, dass die Kopfhörerbuchse nur beim P30 eine Rückkehr feiert, beim Pro-Modell muss man weiterhin darauf verzichten. Im Lieferumfang befinden sich zwar USB-C-Ohrhörer, auf einen USB-C-auf-Klinke-Adapter verzichtet man jedoch.

Vier Kameras für eine Bestleistung

Die wohl größten Veränderungen hat Huawei bei der Kamera vorgenommen. Diese setzt künftig auf vier statt drei Kamera-Sensoren. Dabei hat man etwas umgestaltet: Mit dem Hauptsensor (40 Megapixel) fotografiert man weiterhin im Weitwinkelbereich (27 mm, f/1.6), die zweite Kamera (20 Megapixel) wurde nun auch mit einer Ultraweitwinkellinse (16 mm, f/2.2) versehen. Um bis zu zehnfachen optischen Zoom zu ermöglichen, wurde zudem eine Telelinse verbaut (126 mm), die jedoch eine deutlich niedrigere Auflösung (8 Megapixel) und Lichtempfindlichkeit (f/3.4) bieten kann. Die vierte Kamera im Bunde ist ein sogenannter Time-of-Flight-Sensor. Dieser sendet Lichtpulse aus und misst, wie lange diese benötigen, um wieder zum Gerät zurückzukehren. So kann man relativ effizient Tiefeninformationen erfassen, um beispielsweise Bokeh-Effekte zu simulieren. Ergänzt wird all das durch insgesamt zwei optische Bildstabilisatoren (Hauptkamera und Zoom-Kamera), Laser-Autofokus sowie einen Dual-LED-Blitz.

Eine vielversprechende Kombination, die laut Huawei vor allem bei schlechten Lichtbedingungen brillieren soll. Ein Versprechen, dass man bereits in der Vergangenheit des Öfteren gemacht, aber nur zum Teil halten konnte. Denn obwohl der Nacht-Modus und die KI-gestützte Software des Vorgängers gute Ergebnisse lieferten, brauchte man meist ein Stativ oder eine stabile Ablagefläche, um scharfe Aufnahmen bei schlechten Lichtbedingungen machen zu können.