Günstigere Alternative zum Galaxy S10: Xiaomi Mi 9 im Kurztest

Preise und Verfügbarkeit

Das Mi 9 wird voraussichtlich im März ab 449 Euro zu haben sein. Das Modell mit der größeren Speichervariante wird 499 Euro kosten.

Wer sich das Mi 9 SE kaufen will, muss sich etwas länger gedulden. Nach aktuellem Informationsstand soll die abgespeckte Version im Mai in Österreich in den Handel kommen. Der Preis wurde noch nicht bekannt gegeben, dürfte aber ungefähr bei 350 Euro liegen.

Erster Eindruck

Das Mi 9 ist wie schon das Mi 8 ein Highend-Smartphone zu einem Mittelklasse-Preis. Von den technischen Spezifikationen steht es in keinem Punkt den Konkurrenzmodellen, die um die 1000 Euro kosten nach.

In Anbetracht eines Preises unter 400 Euro, wird das Mi 9 SE ein günstigster Weg sein, um an ein Smartphone mit OLED-Display samt integrierten Fingerprintsensor zu kommen.

Mit dieser extrem aggressiven Preispolitik, mit der Xiaomi in den Markt fährt, muss sich die Konkurrenz warm anziehen, um nicht noch weitere Marktanteile an den chinesischen Hersteller zu verlieren - was wohl kaum zu verhindern ist.