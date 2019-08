Xiaomi Mi 9T im Test: Handy mit versteckter Kamera

Gesichtserkennung: Bitte warten

Diese kurze Verzögerung hat sich beim Aufnehmen von Selbstportraits nicht als Nachteil herausgestellt. Nutzt man jedoch das Gesichtserkennungs-Feature zum Entsperren des Bildschirms, dauert es schon wesentlich länger, als wenn man den Fingerprintsensor verwendet, oder gleich das Muster auf das Display zeichnet.

Wie immer bei beweglichen Modulen, stellt sich die Frage nach der Langlebigkeit. Die ausfahrbare Frontkamera wirkt robust und ist bestens verarbeitet. In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass sich nach einiger Zeit in der Hosentasche etwas Staub in das Modul verirrt hat.