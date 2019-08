ZTE Axon 10 Pro im Test: Stark mit gutem Akku

Das Hauptgeschäft des chinesischen Unternehmens ZTE ist eigentlich das Herstellen von Hardware für Mobilfunknetzwerke. In Österreich ist man auch beim 5G-Ausbau dabei, für den ZTE vom Mobilfunkanbieter Drei beauftragt wurde. Abgesehen davon stellt ZTE aber auch Handys her. Wirklich abheben konnte diese Geschäftssparte aber bislang noch nicht. Zahlenmäßig liegt ZTE weit abgeschlagen hinter Konkurrenten wie Samsung, Apple, Huawei oder Xiaomi. In Österreich ist der Anteil an ZTE-Handys so klein, dass der Hersteller in aktuellen Zahlen von Statcounter nicht einmal extra ausgewiesen wird.

Mit dem neuen Axon 10 will man nun verstärkt auf dem Radar der Handykäufer aufscheinen. Dazu kooperiert man nicht nur mit Mobilfunkern, sondern auch mit populären Elektro-Einzelhändlern. Das Handy selbst will mit High-End-Hardware zu einem attraktiven Preis und sehr reduziertem Android ohne nervige vorinstallierte Apps punkten. Wir haben das Smartphone, das seit Mitte Juni in Österreich verkauft wird, getestet.