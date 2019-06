Samsung Galaxy S10e im Test: Wo billiger auch besser ist

Gleichzeitig mit dem Galaxy S10 hat Samsung auch eine günstigere Variante seiner aktuellen Smartphone-Generation vorgestellt. Das “e” im Galaxy S10e steht für “essential”, das Handy soll also nur die notwendigen Funktionen liefern. Wir haben uns das S10e genauer angesehen.

Erster Eindruck

Ich muss sagen, meine Freude über den Umstieg von S10 (hier zum Test) zum S10e hielt sich in Grenzen. Das besserte sich auch nicht, als ich das S10e erstmals in die Hand nahm. Im direkten Vergleich mit dem S10 fühlt es sich weniger hochwertig und weniger außergewöhnlich an. Das liegt zum einen daran, dass die “Edges”, also die abgerundeten Displaykanten, fehlen. Obwohl das Handy auf dem Papier lediglich um 0,1mm dicker ist als das große S10, fühlt es sich dadurch merkbar dicker an.

Sieht man über den fehlenden Edge-Gag hinweg, liegt das S10e sogar besser in der Hand, als das große S10. Dabei spielt die geringere Größe eine Rolle. Das S10e misst in der Höhe 142,2mm, beim großen S10 sind es 149,9mm. Zur besseren Handhabung kommt hinzu, dass man aufgrund des fehlenden, abgerundeten Display nicht ständig aufpassen muss, den Touchscreen am Bildschirmrand versehentlich zu betätigen - obwohl das auch beim S10 im Alltag nur selten vorkommt.