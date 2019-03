Samsung Galaxy S10 im Test: Alles, aber nicht mehr

Handhabung, Fingerabdrucksensor und Benachrichtigungen

Für ein Smartphone mit einer Displaydiagonale von 6,1 Zoll liegt das S10 großartig in der Hand. Ich kann mit dem Daumen fast an jede Stelle des Screens tippen, ohne einen Krampf in der Hand zu riskieren. Wie mittlerweile alle Samsung-Spitzenhandys ist das Display auch beim S10 abgerundet. Die Rundung ist optisch ansprechend, aber nicht so stark, dass man das Display versehentlich berührt, wenn man das Handy fest in der Hand hat.

Der Fingerabdruckscanner befindet sich, außer beim günstigen S10e, bei allen S10-Versionen unter dem Front-Display. Dort ist er einfach zu erreichen, völlig zufrieden bin ich mit der Lösung dennoch nicht. So sind physische Fingerabdruckscanner in Smartphones mittlerweile so weit fortgeschritten, dass sie Handys mehr oder weniger augenblicklich entsperren, wenn man den Finger darauf legt.