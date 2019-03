Samsung Galaxy Buds im Test: Das können die AirPods-Konkurrenten

Ab und an fühlen sie sich sogar so sehr nach kabelgebundenen Ohrhörern an, dass ich beim Bewegen instinktiv auf das nicht vorhandene Kabel aufpassen will.

Neben den Standard-Gummistöpsel liegen in der Verpackung noch zwei weitere Größen bei. Der Sitz war bei mir mit der Standardgröße so perfekt, dass ich keinen Grund sah, nachzubessern. Dabei fällt auch auf, dass die Buds die Außengeräusche sehr effektiv herausfiltern, auch ohne aktive Unterdrückung.

Sound

Weniger können mich die Galaxy Buds beim Klang überzeugen. Daran ändert auch der Aufdruck “Sound by AKG” (die Marke gehört mittlerweile zu Samsung) wenig. Dem Sound fehlt deutlich der Bass, die Höhen drängen sich so sehr in den Vordergrund, dass sie schon fast klinisch wirken. Insgesamt wirkt der Sound in vielen Situationen einfach zu steril und zu wenig ausgeglichen für Ohrhörer in dieser Preisklasse.

Positiv anzumerken ist immerhin, dass der Sound gleichzeitig aber extrem klar und sauber ist. Bei Musik hört man jedes Instrument einzeln heraus. Auch bei Podcasts ist jedes Wort klar verständlich.