Von Apple bis X Shock: Acht kabellose In-Ear-Kopfhörer im Test

Testbedingungen

Alle Kopfhörer wurden mehrere Wochen im Alltag getestet. Die Headphones, die dafür geeignet sind, wurden auch beim Sport getragen. Die Bewertung der Kopfhörer erfolgt von 0 bis 5 Punkten, wobei 5 die Höchstwertung ist.



Bei der Verbindungsqualität ist die Ausfallsicherheit ausschlaggebend. Viele der Kopfhörer haben Aussetzer, wenn man sich in der Nähe von stark befahrenen Straßen aufhält. Wer in der Stadt viel zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, wird sich darüber besonders oft ärgern. In besonders schlimmen Fällen wurden die Kopfhörer mit mehreren Smartphones verschiedener Hersteller getestet, um dies als Fehlerursache auszuschließen. Ebenfalls fließt in diese Wertung ein, wenn es eine merkbare Verzögerung zwischen Bild und Ton beim Abspielen von Videos am Smartphone gibt.



Beim Tragekomfort geht es darum, wie bequem die Kopfhörer im Ohr sitzen, auch bei längerem Tragen. Ebenfalls wichtig ist der sichere Halt im Ohr. Da die Headphones nicht verkabelt sind, wäre es schade ums Geld, wenn er aus dem Ohr und in den Kanal fällt.



Wie gut ein Kopfhörer klingt, hängt natürlich auch von den Präferenzen des jeweiligen Users ab. Im Test wurde deshalb darauf geachtet, nicht primär das Soundprofil zu bewerten, sondern allgemein gültige Indikatoren für guten Klang: Ist der Bass zu schwach oder zu kräftig, sind die Höhen überspitzt, gibt es Scheppern, etc.



Der Gesamteindruck ist schließlich eine Kombination aus allen Kriterien. Das Design haben wir in diesem Test nicht extra bewertet, da Schönheit bekanntlich im Auge des Betrachters liegt. In den Einzel-Abschnitten zu den Kopfhörern nehmen wir, sofern es relevant ist, Stellung zum Design der Headphones.