Philips SHB4385 im Test: Kabellose Ohrhörer im "Teletubbie-Look"

Sound und mangelhafte Freisprechfunktion

Den beworbenen, besonders intensiven Bass liefern die SHB4385 mehr als deutlich. Für Bass-Liebhaber bzw. Fans der passenden Musikstile dürften sie genau das Richtige sein. Abstriche muss man dafür bei den Höhen sowie bei der Dynamik des Sounds machen. In diesen Belangen sowie beim Detailreichtum kann jener nicht besonders punkten. Insgesamt fand ich die Qualität für den Einsatz im Freien bzw. am Arbeitsweg ausreichend.

Weniger ausreichend war die Freisprechfunktion. Beim Telefonieren hört man den Gesprächspartner nur am rechten Ohrhörer, was ich anfangs zwar etwas irritierend fand, allerdings tolerierbar ist. Was nicht tolerierbar ist, ist die unterirdische Qualität des Mikrofons, das sich ebenfalls am rechten Ohrhörer befindet. Das führt dazu, dass einen das Gegenüber am Telefon in den meisten Fällen kaum versteht. Nahezu unmöglich zu telefonieren ist es dann, wenn leichter Wind geht.