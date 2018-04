Jaybird Run im Test: Marathon mit Aussetzern

Diese Gefahr bestand bei den Jaybird Run nicht, die Ohrhörer saßen stets fest und angenehm im Ohr. Da der Unterdruck deutlich niedriger ausfällt, können die Run problemlos über mehrere Stunden hinweg verwendet werden. Der Tragekomfort war stets hoch, Schmerzen habe ich auch nach einer dreistündigen Session keine verspürt. Oftmals habe ich die Ohrhörer auch einfach als Schallschutz verwendet, beispielsweise bei längeren Zugfahrten oder Flügen. Aktives Noise Cancelling oder ein Pass-Through-Modus - man kann die Umgebungsgeräusche kurzfristig hören, ohne die Ohrhörer aus dem Ohr zu nehmen - werden jedoch nicht unterstützt.

Leicht zu übersehen

Das Format gepaart mit dem unscheinbaren Design sorgt auch dafür, dass sie im Alltag gerne übersehen werden. So haben mich in den vergangenen Wochen viele Menschen angesprochen, ohne zu bemerken, dass ich Ohrhörer trage. Auch nachdem ich auf das Ohr gedeutet habe, war vielen immer noch nicht klar, weswegen ich sie nicht hören konnte.

Hier zeigt sich auch das erste Problem mit dem ungewöhnlichen Format der Ohrhörer: Sie lassen sich nur mühsam verstauen. In der Hosentasche zieht man oftmals versehentlich die Kopfhörer- und “Flossen”-Aufsätze ab. Das eiförmige Gehäuse ist zudem zu groß, um es bequem in einer Hosen- oder Jackentasche zu verstauen. Wer die Ohrhörer verliert, kann diese per App suchen. Allerdings ist die Funktion nur eingeschränkt sinnvoll, denn es wird lediglich jene Position angezeigt, an der das Smartphone zuletzt mit den Ohrhörern verbunden war. Wer einen Ohrhörer im Raum verlegt hat, muss weiterhin auf Glück hoffen.

Nur für kurze Strecken

Für den Sport sind die Jaybird Run ideal. Sie fielen über die mehrwöchige Testphase nie aus dem Ohr heraus oder verloren den Halt. Für Triathleten oder Marathon-Läufer sind sie allerdings nur eingeschränkt brauchbar. Die Kopfhörer werden zwar mit „Schweißbeständigkeit und Wasserfestigkeit“ beworben, eine IP-Zertifizierung fehlt jedoch. Damit sind sie nicht wasserdicht und sollten nicht zum Schwimmen mitgenommen werden. Für längere Einsätze fehlt zudem die Ausdauer.Die beiden Ohrhörer haben 80-mAh-Akkus verbaut, die laut Hersteller bis zu vier Stunden durchhalten sollen. Im Test machten die vollständig geladenen Ohrhörer aber meist nach dreieinhalb Stunden schlapp - für so manchen Marathon könnte das zu knapp werden.