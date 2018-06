Bose SoundSport Free im Test: Bequemer Klotz am Ohr

Die SoundSport Free (200 Euro) sind die ersten True-Wireless-In-Ear-Headphones von Bose. Wie der Name schon vermuten lässt, sind die körperlich Aktiven die Zielgruppe für die SoundSport Free. In meinem Test haben sie sich aber nicht nur beim Laufen und Krafttraining, sondern auch im Alltag bewährt – trotz mehr als gewöhnungsbedürftiger Farbe und Form.

Die Kopfhörer sind in drei Farben verfügbar. Bose fand es anscheinend witzig die hässlichste Farbe für den Test zu schicken: Orange. Und nein, das ist in diesem Fall keine Einzelmeinung. Wenn Bose hinter dieser Farbe stehen würde, wäre sie auch auf der Produktseite zu sehen. Dort gibt es aber nur sportlich tätige Frauen und Männer mit dem SoundSport Free in den Farben Schwarz und Dunkelblau zu sehen. Beweisführung abgeschlossen.

Das Problem mit der Farbe ist, dass es kein knalliges Orange ist, sondern ein eher blasses, das noch dazu mit einem organisch-aussehenden Muster durchzogen ist. Zusammen mit der Form der SoundSport Free erinnern sie beim Tragen mehr an Tumore oder Geschwülste, als an True Wireless In Ear Headphones.