Bang & Olufsen E8 im Test: Kabellose Kopfhörer mit Aussetzern

In der App kann per Drag-and-Drop das Soundprofil auf einem Kreis eingestellt werden. Die Viertel des Kreises sind beschriftet mit: „Warm“, „Excited“, „Relaxed“ und „Bright“. Je weiter nach außen man den Punkt zum Justieren führt, desto stärker wird der Effekt angewandt. Das Justieren des Sounds auf diese Art ist zwar bequem, aber unbefriedigend. Ich konnte für mich keine Einstellung finden, um den Klang so hinzukriegen, dass ich vollends zufrieden war. Am ehesten gefiel mir die Voreinstellung „ Commuting“ und eine niedrige Einstellung zwischen „Warm“ und „Excited“. Das Problem ist, dass viele dieser Effekte zu aggressiv angewandt werden und den Klang nicht bloß verändern, sondern grauslich verfälschen.

Die E8 unterstützen auch Pass-Trough, der hier „Transparenz-Modus“ genannt wird. Tippt man den linken Kopfhörer an, wird der Modus eingeschaltet. In der App kann eines von drei Transparenz-Profilen gewählt werden. Bei „ Ambient“ wird die Musik abgeschaltet und man hört am meisten von der Umgebung. Bei „Social“ läuft die Musik leise weiter und man hört etwas weniger von der Umgebung. Bei „Commuting“ läuft die Musik weiter und man hört nur noch wenig von der Außenwelt.