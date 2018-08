Jabra Elite 65t im Test: Zuverlässige Bluetooth-Zwerge

Auf eine zusätzliche Halterung, die die Ohrhörer in der Ohrmuschel fixiert, verzichtet Jabra. Dennoch haben die Elite 65t einen guten Halt, auch beim raschen Laufen oder anderen sportlichen Aktivitäten. Sorge, dass die Ohrhörer plötzlich herausfallen, hatte ich nie. Trotz In-Ear-Mechanismus, bei dem die Kunststoffaufsätze in den Gehörgang eingeführt werden, ist der Tragekomfort gut. Während bei anderen Ohrhörern nach ein bis zwei Stunden leichte Ohrenschmerzen auftraten, konnte ich die Elite 65t problemlos über nahezu die komplette Akkulaufzeit (rund viereinhalb Stunden bei durchschnittlicher Lautstärke) hindurch tragen.

Vor Wasser geschützt und durchlässig

Offiziell sind die Elite 65t nicht für Sport vorgesehen, obwohl diese dank IP55-Zertifizierung vor Staub und Strahlwasser geschützt sind. Jabra garantiert sogar - bei Registrierung über die App - dass Wasser- und Staubschäden zwei Jahre lang durch die Garantie abgedeckt werden. Eine Seltenheit, denn die meisten Hersteller schließen in ihren Garantiebedingungen Wasserschäden explizit aus - auch bei angeblich wasserdichten Produkten. Trotz Wasserschutz sollte man mit den Elite 65t nicht schwimmen gehen und diese nach der Nutzung beim Sport reinigen. Geringfügig besseren Schutz bieten die etwas teureren Modelle Elite Active 65t (IP56) und Elite Sport (IP67) - mit letzterem Modell kann man auch bedenkenlos bis zu ein Meter tief abtauchen und schwimmen gehen.

Jabra liefert insgesamt drei verschiedene Kunststoff-Aufsätze mit (12, 14 und 16 Millimeter Durchmesser) und bietet damit etwas weniger Auswahl als beispielsweise Jaybird. Damit sind die meisten Ohrgrößen abgedeckt, besonders kleine und große Ohren könnten aber Probleme bekommen. Im Test boten die In-Ear-Aufsätze hervorragenden Halt und sorgten für gutes passives Noise-Cancelling. Das mag im Flugzeug oder anderen lauten Umgebungen praktisch sein, im Alltag oder beim Sport war man aber oftmals zu stark von der Außenwelt abgeschnitten. Hier bietet Jabra glücklicherweise einen Hear-Through-Modus an, der über das Mikrofon Umgebungsgeräusche wiedergibt. So kann man theoretisch hören, was um einen passiert, ohne die Ohrhörer zu entnehmen.

Das funktioniert erstaunlich gut, über die App lässt sich auch die “Durchlässigkeit” einstellen. Tatsächlich fungieren die Ohrhörer in der maximalen Stufe wie ein Hörgerät und verstärken die Umgebungsgeräusche leicht. Das Gefühl ist dennoch ungewöhnlich, da man auch die eigene Stimme durch die Ohrhörer leicht verstärkt hört. So neigt man, je nach “Durchlässigkeit”, dazu, zu laut oder zu leise zu sprechen. Daher empfiehlt es sich, die Ohrhörer rauszunehmen, wenn man ein Gespräch führen möchte. Dank Neigungssensor wird die Wiedergabe auf Wunsch automatisch pausiert, wenn ein Ohrhörer entnommen wurde, beim Einsetzen geht es automatisch weiter.

Vielfalt in der App

Entnimmt man beide Ohrhörer gleichzeitig und legt sie beispielsweise einfach auf dem Tisch ab, wurde die Wiedergabe oftmals versehentlich fortgeführt. Daher sollte man genau darauf achten, dass die Wiedergabe beendet wurde, ansonsten läuft die Playlist im Hintergrund in Dauerschleife. Die offizielle Jabra-App Sound+ bietet eine Vielfalt an Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten, nervt allerdings auf Android mit einer dauerhaft eingeblendeten Benachrichtigung. In der App können Profile mit verschiedenen Equalizer-Einstellungen und Funktionen hinterlegt werden. So gibt es beispielsweise einen Pendler-Modus, in dem der Hear-Through-Modus bereits aktiv ist und Höhen verstärkt werden. Wem das passive Noise Cancelling noch nicht genug ist, kann auch auf vorinstallierte “Soundscapes” zurückgreifen. Diese neutralen Geräusche, wie Weißes Rauschen, das Prasseln von Regen oder das Plätschern eines Baches, sind vor allem im Arbeitsalltag hilfreich, um sich besser konzentrieren zu können.