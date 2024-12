Ameisen arbeiten besser zusammen als Menschen

Während ein einzelner Mensch einer einzelnen Ameise haushoch überlegen war, fiel den Ameisen der Test leichter, je größer die Gruppe wurde. Das war bei den Menschen nicht zu beobachten - sie benötigten in der größten Gruppe sogar länger als die Einzelperson. Besonders drastisch fiel der Unterschied aus, wenn die Menschen nicht miteinander kommunizieren durften. Hier schnitten die 3 Millimeter großen Ameisen der Gattung Paratrechina longicornis sogar besser als die Menschen ab.

Schwarmintelligenz nicht im Vordergrund

Die Gruppe an Menschen neigte dabei dazu, eine kurzfristig attraktive Lösung zu wählen, die langfristig allerdings nicht vorteilhaft war. "Die Schwarmintelligenz, die in der Zeit von Social Media so populär geworden ist, trat bei unseren Experimenten nicht in den Vordergrund", so die Forscher in einer Aussendung.