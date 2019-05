Xiaomi Mi 9 im Test: Der neue Flaggschiff-Killer

Nachdem Xiaomi vergangenes Jahr mit dem Mi 8 - im futurezone-Test - neue Standards in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis definiert hat, sind die Erwartungen an den Nachfolger entsprechend hoch. Xiaomi hat sein Mi 9 im Februar im Rahmen des Mobile World Congress in Barcelona präsentiert. Schon damals machte es im futurezone-Kurztest einen positiven Eindruck. Nun konnten wir uns das Mi 9 genauer ansehen.

Xiaomi verbaut beim Mi 9 eine High-End-Ausstattung, die den Spitzenklassen-Smartphones um nichts nachsteht. Das chinesische Unternehmen verlangt aber quasi die Hälfte von dem, was Samsung für sein 1000-Euro-Flaggschiff haben will. Konkret ist das Mi 9 (64/6 GB) in Österreich um rund 450 Euro zu haben, die 128/6-Version kostet 499 Euro.