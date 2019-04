Xiaomi Redmi Note 7 im Test: Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

Das 6,3 Zoll große LC-Display-Panel ist durch Corning Gorilla Glas 5 geschützt. Geprägt ist die Front von einem kleinen Notch in Tropfenform, hinter dem sich die Selfie-Kamera verbirgt.

Das Redmi Note 7 kommt im rahmenlosen Design, ist aber nicht ganz so rahmenlos, wie manche Spitzenmodelle. So wird der Bildschirm - vor allem an der unteren Kante - von einigen Millimetern schwarzen Randes eingefasst. Trotzdem erinnert das Note 7 optisch noch immer mehr an Flaggschiff-Smartphones als an günstige Einsteigermodelle.

Auch mit einer Auflösung von 1080 x 2340 Pixeln und einer Pixeldichte von rund 409 ppi hebt sich das Display von anderen Budget-Smartphones ab.

Im täglichen Gebrauch fallen dann doch einige Unterschiede zu den Displays von Flaggschiff-Modellen auf: So wirkt der Screen des Redmi Note 7 nicht ganz so farbstark und nicht ganz so hell wie der Bildschirm von hochpreisigeren Geräten. Da diese Unterschiede aber nur marginal ausfallen, gibt es am Display im Grunde kaum etwas auszusetzen.