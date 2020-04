Konkurrenz für iPhone SE: 9 Android-Handys unter 400 Euro

Vergangene Woche hat Apple das neue iPhone SE vorgestellt und damit für eine kleine Überraschung gesorgt. Mit einem vergleichsweise niedrigen Preis von 479 Euro bringt Apple die Android-Konkurrenz in diesem Punkt ein wenig unter Druck.

Jene hat in der jüngsten Vergangenheit die Preisschraube bei Spitzenmodellen kräftig nach oben geschraubt. Apple möchte mit dem abgespeckten und kleineren iPhone SE im hart umkämpften Preissegment unter 500 Euro mitmischen.

Nicht ohne Kompromisse

Mit einer Bildschirmdiagonale von gerade mal 4,7 Zoll richtet sich das neue iPhone SE an all jene, die ein kleineres Smartphone bevorzugen. In Sachen Leistungsstärke braucht man sich keine Gedanken machen, das iPhone SE ist mit dem neuesten Apple-Prozessor, ausreichend Arbeitsspeicher und einer hochwertigen Kamera ausgestattet.

Mit seinen breiten Rändern, die das Display einschießen, wirkt das Design des neuesten iPhone im Vergleich zu den meisten Android-Konkurrenten, allerdings etwas veraltet. Auch der Akku mit einer Kapazität von 1821 mAh kann nicht wirklich durch seine Größe bestechen.