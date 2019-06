Google Pixel 3a im Test: Ein 1000-Euro-Handy braucht kaum jemand

Das Äußere und Ausstattung

Eines vorweg: Einen Schönheitspreis wird das Pixel 3a nicht gewinnen. Das Design orientiert sich sehr stark an dem des regulären Pixel 3. Man legt hier keinen großen Wert darauf, einen möglichst großen Teil der Vorderseite vom Display einnehmen zu lassen: Das zeichnet sich durch zwei dicke, schwarze Balken an der Ober- und Unterseite aus. Auch an den Seitenrändern rechts und links ist ein eher dicker Rahmen vorhanden. Auf Notch oder Display-Loch wird verzichtet. Das führt auch dazu, dass das Gerät für ein 5,6-Zoll-Display eher groß ausgefallen ist. Insgesamt liegt es mit seinen 151,3 x 70,1 x 8,2 mm aber dennoch immer noch gut in der Hand. Das Gewicht von 147 Gramm fällt nicht negativ auf.

Im Unterschied zum teuren Pixel 3 nutzt Google beim Gehäuse des 3a Kunststoff. Das führt dazu, dass sich das Handy nicht ganz so hochwertig anfühlt, wie die Konkurrenz. Das merkt man aber eigentlich fast nur im direkten Vergleich. Für sich macht das Gehäuse einen durchaus widerstandsfähigen und stabilen Eindruck.