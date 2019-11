Huawei Nova 5T: Das vielleicht letzte Huawei-Handy im Kurztest

Seitlicher Fingerabdruck-Sensor

Ein Novum für Huawei ist der Fingerprint-Sensor, der seitlich am Gehäuse angebracht ist. Ganz ähnlich wie Sony-Smartphones und dem Samsung Galaxy S10e (hier im futurezone-Test) befindet sich der Sensor auf einer länglichen Fläche seitlich am Rand. Da die Fläche zentral angebracht ist, ist sie für Rechtshänder bestens mit dem Daumen zu erreichen. Linkshänder werden wohl am ehesten mit dem Zeigefinger das Gerät entsperren.

Wie schnell der Fingerabdruck-Sensor funktioniert konnte im Hands-on nicht ausprobiert werden. Eine kurze Vorführung von Huawei-Mitarbeitern hat gezeigt, dass sich das Smartphone in Bruchteilen einer Sekunde entsperren lässt. Es wirkt als ginge es schneller als mit den Fingerprint-Sensoren, die sich im Display befinden.

Die Verarbeitung und Haptik des Nova 5T sind generell sehr gut. Es ist schmal, liegt gut in der Hand und zählt mit einem Gewicht von 174 Gramm nicht zu den Schwergewichten im Smartphone-Zirkus.