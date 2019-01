Huawei Honor View 20 im Test: Das Handy mit dem Loch im Display

Display von Rand zu Rand

Der LCD-Screen kann mit seiner Farbdarstellung mit einem OLED-Bildschirm natürlich nicht mithalten. Die Farben werden im Gegensatz zu einem OLED blasser und nicht so natürlich dargestellt. Für einen LCD-Bildschirm gibt es aber dennoch kaum etwas auszusetzen, zumal sich in den Einstellungen die Farbdarstellung eines OLED-Screens imitieren lässt, was an und für sich recht gut funktioniert.

Das Display besticht vor allem durch seine Größe und kommt durch das randlose Design - dank des Kameralochs - wesentlich besser zur Geltung als mit einem schwarzen Balken-Notch.