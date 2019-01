Xiaomi Mi 8 Pro vs. OnePlus 6T im Vergleichstest

Beide Betriebssysteme bieten einen Dashboard-Screen an, zudem man gelangt, wenn man am Home-Screen nach rechts wischt. Beide nehmen sich dabei Anleihen an Google Now, zeigen Widgets, so genannte Cards und informieren über aktuelle Kalendereinträge. Nutzt man jedoch nicht das Ökosystem der Hersteller, so sind die beiden Dashboard-Screens nicht wirklich brauchbar. Bei beiden Geräten können sie deaktiviert werden, was ich auch nach kurzer Zeit getan habe, weil sie eben sinnlos sind.

Fingerprint im Display

Sowohl das OnePlus 6T als auch das Mi 8 Pro haben den Fingerabdrucksensor im OLED-Bildschirm integriert. Was zunächst nach einer interessanten technischen Innovation klingt, ließ bei mir schnell Ernüchterung einkehren: Gegenüber herkömmlichen dedizierten Flächen - sei es im Home-Button oder auf der Rückseite - können die beiden Display-Fingerprintsensoren absolut nicht mithalten.

Zum einen muss man relativ stark andrücken, damit der Sensor den Fingerabdruck überhaupt erkennt, auch die Fehlerrate ist wesentlich höher als bei gewöhnlichen Sensoren. Zum anderen dauert der Entsperrvorgang etwas länger als bei herkömmlichen Sensoren - es ist zwar nur ein Bruchteil einer Sekunde, allerdings funktioniert das Entsperren bei gewöhnlichen Fingerabdruckscannern quasi unmittelbar ohne Verzögerung. Klarerweise handelt es sich hierbei um ein klassisches First-World-Problem, aber diese kurze Verzögerung nervt dann doch ein wenig.