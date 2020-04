Apple präsentiert neues iPhone SE: Drei Farben, günstiger Preis

Nach Monaten des Spekulierens hat Apple am Mittwochabend das neue iPhone SE vorgestellt. Wie der US-Konzern am Mittwochabend bekanntgab, bleibt das neue Einsteiger-iPhone dem Design und den Maßen des iPhone 8 treu. Aber auch bei den technischen Komponenten hat sich auf den ersten Blick wenig geändert. So verfügt das Gerät, das Apple schlichtweg "das neue iPhone SE" bzw. " iPhone SE (2. Generation)" nennt, über das 4,7-Zoll-Display des iPhone 8. Und auch bei den Kameras (12 Megapixel hinten, 7 Megapixel vorne) hat sich zunächst einmal nichts geändert.