iPad Pro mit Tastatur und Touchpad vorgestellt

Mit der neuen Tastatur, die optional erhältlich ist, will Apple das iPad noch stärker als Notebook-Alternative positionieren. Das zeigt schon der erste Satz in der veröffentlichten Pressemitteilung, die das neue iPad Pro als "schneller und leistungsstärker als die meisten Windows-Notebooks" anpreist. Während das neue iPad Pro ab sofort ab 879 Euro in der 11-Zoll-Variante und ab 1099 Euro in der 12,9-Zoll-Variante verfügbar ist, muss man sich beim neuen Magic Keyboard zumindest noch bis Mai gedulden. Der Preis dafür ist hoch: 300 bzw. 350 Dollar verlangt Apple in den USA.

Tastatur mit älteren iPads kompatibel

Zwei gute Nachrichten diesbezüglich gibt es aber dennoch. Zum einen ist die neue Tastatur auch mit älteren iPad Pros kompatibel. Zum anderen hat Apple angekündigt, dass die iPads mit dem Update auf iOS 13.4 allesamt Touchpad-Support bekommen. Das würde bedeuten, dass man das iPad auch mit externen Touchpads verwenden kann. Die Bedienung sei für das Betriebssystem iPadOS von Grund auf neu entwickelt und an die speziellen Tablet-Begebenheiten angepasst worden. Mit iOS 14 sollte dann noch dezidierter Maus-Support dazukommen.