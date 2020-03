Android auf dem iPhone installieren: Hack macht es möglich

Ein iPhone, das mit Android läuft - dieses Ziel verfolgen die Betreiber des "Project Sandcastle" nun schon seit über zehn Jahren. Wie die Entwickler auf ihrer Webseite mitteilen, ist nun eine Beta von Android für das iPhone verfügbar. In Ansätzen brauchbar ist sie derzeit allerdings nur auf einem iPhone 7 bzw. iPhone 7+. Die Beta ist gratis verfügbar. Wer das Wagnis eingehen möchte, muss sein iPhone 7 zuvor jailbreaken.

Android-Beta noch mit Defiziten

Was in der Theorie spannend klingt, ist in der Praxis noch ausbaufähig, was die Funktionalitäten betrifft. Ist Android auf dem iPhone 7 installiert, muss man auf die Kamera, auf Bluetooth, Mobilfunk, die Audioausgabe und den Grafikprozessor verzichten - letzteres dürfte zu einer deutlichen Verlangsamung des Geräts führen. Zumindest das Display inklusive Multitouch funktioniert mit der Beta - auch WLAN und USB können mit dem Android-iPhone verwendet werden.