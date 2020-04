Kampfpreise: Handy-Hersteller Realme startet in Österreich

In Österreich dürfte der chinesische Smartphone-Hersteller Realme bislang nur wenigen ein Begriff sein. Das wird sich aber wohl bald ändern. Denn Realme wird in den kommenden Wochen in den österreichischen Markt einsteigen, wie die futurezone von dem chinesischen Hersteller in Erfahrung bringen konnte. Dann werden die Realme-Smartphones direkt im heimischen Handel erhältlich sein.

Zum Markstart werden in Österreich das Realme 6, das Realme 6i sowie das Realme C3 angeboten. Ob und wann auch das aktuelle Flaggschiff-Smartphone, das Realme X50 Pro 5G, in Österreich auf den Markt kommen wird, wollte der Hersteller vorerst nicht verraten.

Alle drei in Österreich verfügbaren Geräte wurden erst im Februar beziehungsweise März präsentiert und zeichnen sich vor allem durch ihren niedrigen Preis aus. Die Geräte kosten zwischen rund 150 und 240 Euro. Sie werden bei Media Markt, Electronic4you und 0815 erhältlich sein.