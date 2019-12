Oppo zeigt Handy mit unsichtbarer Kamera und ohne Anschlüsse

Der chinesische Smartphone-Hersteller Oppo hat bereits vor einigen Monaten mit einer technischen Neuentwicklung für Aufsehen gesorgt. Dabei wurde die Frontkamera direkt in das Display integriert - Notch, Kameraloch oder eine ausfahrbare Kamera wird dadurch nicht mehr benötigt. Nun hat der Smartphone-Hersteller sein futuristisches Handy abermals gezeigt.

Auf einem hauseigenen Event, bei dem künftige Technologien präsentiert werden, hat die so genannten "Under-Display Camera" so manch anderen Ankündigungen die Show gestohlen. Wie auf zahlreichen kurzen Videoclips zu sehen ist, hat es Oppo geschafft, die Frontkamera quasi unsichtbar in den Bildschirm zu integrieren. Das Notch-lose Display nennt Oppo "Perspective Panoramic Screen".