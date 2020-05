Realme X50 Pro 5G im Test: Fast ein Flaggschiff-Killer

Mit Realme macht sich ein neuer Handyanbieter in Österreich breit, der vor allem mit vergleichsweise günstigen Preisen locken will. Nachdem ich das Mittelklasse-Phone Realme 6 getestet habe - das im Test übrigens besonders gut weggekommen ist - ist nun das Spitzenmodell Realme X50 Pro 5G an der Reihe.

Anders als das Realme 6 positioniert sich das X50 Pro 5G als Flaggschiff und versucht es daher mit Konkurrenzmodellen im hochpreisigen Segment aufzunehmen. Ich habe mir angesehen, wie sich das Realme-Spitzenmodell gegen die Flaggschiffe anderer Anbieter schlägt.

Auf dem Papier hat das Realme X50 Pro 5G alles, was ein Smartphone-Spitzenmodell im Jahr 2020 haben muss, um in dieser Liga mitspielen zu können: OLED-Screen mit 90 Hz, Snapdragon 865-Prozessor, eine vierfache Kamera mit bis 64 MP und einen Akku, der sich besonders schnell laden lassen soll.

Die Frage ist: Kann die Top-Ausstattung auch in der Praxis überzeugen, oder gibt es ob des vergleichsweise niedrigen Preises doch schwerwiegende Kompromisse hinzunehmen?