Realme X3 SuperZoom: Handy mit High-End-Kamera um 500 Euro

Verfügbarkeit

Aktuell kann das Handy im offiziellen Online-Shop vorbestellt werden. Allerdings liefert jener nur nach Deutschland, Belgien, Frankreich, Luxenburg, Niederlande und Spanien. In den stationären Handel soll das Realme X3 SuperZoom Anfang Juni in Spanien und Großbritannien kommen.

Da Realme aktuell auch in den österreichischen Markt einsteigt, scheint ein Start hierzulande wahrscheinlich. Offiziell bestätigt wurde das allerdings noch nicht, eine Anfrage der futurezone bei Realme läuft.

Bereits verfügbar

Nachdem das Realme 6 (futurezone-Test), das Realme 6i sowie das Realme C3 bereits offiziell in Österreich verfügbar sind, starten in den kommenden Tagen zwei weitere Realme-Phones am heimischen Markt: Das Flaggschiff-Modell Realme X50 Pro 5G sowie das Realme 6 Pro.

Das Realme X50 Pro 5G wird ab Freitag, 29. Mai in den Farben Moss Green und Rust Red zu einem Preis von 749,90 Euro erhältlich sein. Der Österreich-Preis des Realme 6 Pro ist noch nicht bekannt, es wird aber auch ab Freitag im heimischen Handel verfügbar sein.