Die 6 besten Smartphones unter 150 Euro

Die Dual-Kamera löst mit 13 MP und 2 MP auf. Von der Kamera sollte man sich nicht allzu viel erwarten, wie es in den meisten Testberichten heißt. Vor allem bei etwas schlechteren Lichtverhältnissen offenbare die Kamera deutliche Schwächen. Auch die Leistungsstärke kommt nicht besonders gut weg und wird vielfach als zu schwach kritisiert.

Der Preis des Nokia 4.2 liegt auf Preisvergleichsportalen aktuell bei 139 Euro. Wer etwas mehr ausgeben kann, sollte das Nokia 5.3 in Betracht ziehen, was ab 189 Euro zu haben ist. Es läuft ebenso unter Android One, kam erst im April in den Handel und ist deutlich besser ausgestattet als das Nokia 4.2.

Realme C3

Mit Realme ist erst kürzlich ein neuer Hersteller in den heimischen Smartphone-Markt eingetreten. Das Realme C3 ist das günstigste Handy, das das chinesische Unternehmen in Österreich anbietet. Mit dem Helio-G70-Prozessor von Mediatek dürfte es gerade noch genügend Leistung für einen brauchbaren Einsatz liefern.

Die Kamera besteht aus 2 Linsen, die mit 12 MP beziehungsweise 2 MP auflösen. In den meisten Testberichten wird von einer passablen Fotoqualität berichtet, sofern die Lichtverhältnisse stimmen. In einer dunkleren Umgebung fällt die Kameraqualität durch.