“Explosive” Methode stellt Eisen in Sekunden statt Stunden her

Chinesische Wissenschaftler haben eine neue Methode zur Eisenherstellung entwickelt. Das normalerweise für Kupfer verwendete „Flash-Smelting“ (Schwebeschmelzverfahren) soll auch bei der Eisenproduktion schneller und günstiger als bisherige Prozesse sein. Das schreibt die South China Morning Post.

Beim Schwebeschmelzverfahren bläst man fein gemahlenes Eisenerz-Pulver in einen extrem heißen Ofen. Dadurch wird eine explosive chemische Reaktion ausgelöst. So entstehen rot glühende, flüssige Eisentröpfchen. Laut den Wissenschaftlern sammelt sich dieses hochreine Eisen am Boden des Ofens. Es kann direkt gegossen und zur Stahlerzeugung verwendet werden, heißt es weiter.

