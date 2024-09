Hyperschallrakete aus Stahl: China will „Unmögliches“ geschafft haben

Außerdem ist es 2,4-mal dichter als Stahl und dadurch sehr schwer. Mehr Gewicht heißt weniger Reichweite für die Rakete, bzw. weniger Zerstörungskraft, weil weniger Sprengstoff und dafür mehr Treibstoff an Bord wird.

Rakete wäre nach 18 Sekunden Flugzeit defekt

Chinesische Forschende am Beijing Institute of Technology haben jetzt ein Design für eine Hyperschallwaffe vorgestellt, die ohne Wolfram auskommt, berichtet SCMP. Bei der Waffe handelt es sich um einen Hyperschallgleiter, der gegen Schiffe eingesetzt werden soll.

Die Rakete soll Mach 8 erreichen, also die 8-fache Schallgeschwindigkeit. Das sind in etwa 9.878 km/h. Nach dem Start soll die Rakete in mehr als 100 Kilometer aufsteigen. Danach sinkt sie in eine Höhe zwischen 20 bis 30 Kilometer, um dort Richtung Ziel zu gleiten.

Schon nach 18 Sekunden bei Mach 8 wäre mit einer Stahlnase Schluss. Es würde zwar noch nicht das Material schmelzen, allerdings könnte der Gefechtskopf darunter 300 Grad Celsius erreichen. Laut den Forschenden ist das genug, um den Sprengstoff darin zu zünden.

Auch Wolfram soll laut den Forschenden ein ähnliches Problem haben. Das Material speichert die hohe Hitze und leitet sie nach innen, zum Gefechtskopf, weiter. Die Forscher vermuten, dass deshalb mehrere US-Hyperschallraketentests fehlgeschlagen sind.

Keramik und Aerogel

Für ihrer Rakete schlagen die Forscher folgende Lösung vor: Der Stahl wird mit einer zusätzlichen Schicht bedeckt, die Schutz vor Hitze bietet. Eine 4mm dünne Schicht auf Keramikbasis könnte die Widerstandstemperatur der Stahlnase auf über 3.000 Grad Celsius erhöhen. Eine weitere 5mm dünne Schicht Aerogel, die mit der Stahlhülle verbunden ist, soll die Temperatur des Sprengstoffs bei etwa 40 Grad Celsius halten.