Transportflugzeug startet 12 Hyperschallraketen mit Revolver

Ein angeblich revolutionäres Startsystem für Hyperschallraketen ging in den vergangenen Tagen durch verschiedenen Medien. "Die C-17 kann jetzt mit einem neuen Revolver-System Hyperschallraketen starten" schreibt etwa Interesting Engineering , die Seite armyrecognition.com spricht von einer "bahnbrechenden Entwicklung in der militärischen Luftfahrt und der Raketentechnologie".

US-Militär testet bereits neue Hyperschallraketen mit Scramjet

Dass DARPA, die Forschungsabteilung des US-Verteidigungsministeriums, weiterhin an Hyperschallraketen mit Scramjet interessiert ist, zeigt das „Hypersonic Air-breathing Weapon Concept“ (HAWC), das 2021 erstmals einen Testflug durchführte. 2022 konnte der Scramjet bei einem zweiten Testflug eine Geschwindigkeit von mehr als Mach 5 erreichen. In diesem Test legte HAWC 555 Kilometer zurück und flog in einer Höhe von 19,8 Kilometern, etwa doppelt so hoch wie ein kommerzieller Passagierflieger.