Air Force feuert Cruise Missile von Frachtflugzeug ab

Die US-Luftwaffe hat bei einem Test im Golf von Mexiko ein Ziel mit einem Frachtflugzeug zerstört. Dazu wurde ein Marschflugkörper aus dem Laderaum abgeworfen.

Es war der erste Test mit einem scharfen Gefechtskopf im Rahmen des Rapid-Dragon-Programms. Das Air Force Research Laboratory berichtet selbst in einer Presseaussendung von dem erfolgreichen Testlauf.

Die Air Force will dabei eine “Bomb Bay in a Box” entwickeln, also eine Art Munitionssystem auf einer Palette. Dieses soll einfach in übliche Frachtflugzeuge geladen werden können.

Damit könnten Transportflugzeuge sehr schnell und ohne Umbauten in schwer bewaffnete Bomber verwandelt werden, wie die US-Luftwaffe beschreibt. Ein ähnlicher Test wurde bereits im November durchgeführt, allerdings mit einer unbewaffneten und unmotorisierten Langstrecken-Marschflugkörper-Attrappe.