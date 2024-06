So viele Rohstoffe benötigen wir für die Klimawende

In der Atacama-Wüste in Chile befindet sich eines der größten Lithium-Vorkommen der Welt. Leider gibt es dort aber auch kaum Wasser. Konflikte um Wasser- und Landrechte beim Anbau sorgen auch in Europa für Proteste.

Wir werden bald 20-mal so viel Lithium und Kobalt für Solaranlagen und E-Autos brauchen. Eine Studie hat nun analysiert, was das für Folgen hat.

2050 werden kaum mehr Autos mit Verbrennungsmotor fahren. Der Strom für die E-Fahrzeuge wird hauptsächlich aus Sonnen- und Windenergie stammen - sofern alles nach den derzeitigen länen verläuft. Hinzu kommen neue Zukunftstechnologien wie CO2-Sauger und Speicheranlagen. Benötigt werden dafür allerdings große Mengen an Metallen und Mineralien. Eine internationale Studie hat nun untersucht, wie viel davon wir in den nächsten Jahrzehnten brauchen werden und welche Folgen das hat. Veröffentlicht wurde sie kürzlich im renommierten Fachjournal „Nature Climate Change“. ➤ Mehr lesen: Wo stehen Österreichs größte Solarkraftwerke? „Neu an unserer Studie ist, dass wir systematisch durchdekliniert haben, was die Probleme beim Ausstieg aus der Fossilenergie sind“, erklärt der beteiligte Sozialökologe Helmut Haberl von der Universität für Bodenkultur in Wien. „Wir haben uns in diesem Fall angeschaut, wie viel Material oder Energie für den Ausstieg notwendig ist, und welche sozialen und ökologischen Probleme es hervorrufen könnte“, erläutert Haberl. Bedarf steigt rasant Die Technologien der Zukunft sind aus anderen Ausgangsstoffen gefertigt als Ölraffinerien und Kohlekraftwerke. Deswegen wird sich der Bedarf an Eisen, Aluminium und Kupfer verdoppeln, die für Windkraftanlagen und Stromnetze gebraucht werden. Kraftwerke und E-Fahrzeuge brauchen zudem viele Seltene Erden wie Dysprosium und Terbium. Von Lithium und Kobalt werden wir bis 2050 sogar 20 Mal so viel brauchen wie jetzt.

Konflikte im Bergbau bisher ohne Lösung Die „Kosten“ dafür sind auch sozial: Der Bergbau ist berüchtigt für seine negativen Auswirkungen auf Menschen und Umwelt. Probleme wie Kinderarbeit und Umweltzerstörung im Kobalt-Abbau in der Demokratischen Republik Kongo, aus dem die Hälfte des globalen Kobalts stammt, sind seit vielen Jahren bekannt. „Für viele Menschen dort ist es etwa nicht wirtschaftlich, wieder auf Landwirtschaft umzusteigen, weil so viel Land durch diese Industrie zerstört wurde“, erklärt die Rohstoff-Expertin Aleksandra Wojewska von der Universität Wien. Lithium komme zwar in vergleichsweise vielen Ländern vor, allerdings gibt es deswegen oft Streit wegen Land- und Wasserrechten. Etwa in der Atacama-Wüste in Chile, wo sich eines der weltweit größten Vorkommen befindet. „Dort gibt es indigene Gruppen, deren Wasser- und Landrechte verletzt werden, um Lithium zu produzieren“, sagt Wojewska. Auch in Europa häufen sich die Konflikte deswegen – Proteste habe es bereits in Serbien, Spanien und Portugal gegeben. Für viele dieser Bergbau-Probleme gibt es bisher keine wirklichen Lösungen.

Infos Toggle Infobox Umweltkonflikte

Die Forschung zeigt, dass soziale und ökologische Ungerechtigkeiten wegen des Energiewandels zunehmen werden. Eine Vorjahresstudie zeigte, dass 60 Prozent aller Umweltkonflikte auf den Bergbau zurückzuführen. sind. 900 Prozent

mehr Mineralien könnten bis 2050 für die Stromerzeugung gebraucht werden, zeigte eine japanische Studie von 2019. 700 Prozent

mehr Mineralien könnten laut der Studie allein für den Transportsektor benötigt werden. Auswege

Neben der gemeinsamen Nutzung von Verkehrsmitteln soll laut der Studie auch der Fleischkonsum sinken und alltägliche Produkte länger im Wirtschaftskreislauf blieben.