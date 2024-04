Klimakatastrophe könnte Schäden von 35,7 Billionen Euro pro Jahr verursachen

Ärmste Länder am schwersten Betroffen

Je nach Region fallen die erwarteten Schäden sehr unterschiedlich aus. Die ärmsten und am wenigsten für den Klimawandel verantwortlichen Länder werde es am schwersten treffen, heißt es in der Studie. Für Deutschland sagen die Forscher*innen - ebenso wie für die USA - bis 2050 ein Schrumpfen der Wirtschaft um 11 Prozent hinaus, verglichen mit einem Szenario ohne Klimafolgen.

Für Österreich dürfte es in Wien und im Burgenland die größten Einkommensrückgänge, nämlich um -15,7 Prozent, geben. In Niederösterreich werden -14,7 Prozent erwartet, in Oberösterreich -13,9 Prozent und in der Steiermark -11,9 Prozent. Kärnten (-9,97 Prozent), Vorarlberg (-9,6 Prozent) und Tirol (-8,2 Prozent) stehen besser da. Das berichtet der ORF. Dass der Osten stärker betroffen ist, hängt mit der stärkeren Erwärmung in flachen Regionen zusammen, so die Forscher*innen.

Hohe Einkommensverluste in Europa

Die Angaben beziehen sich auf ein Szenario, bei dem es gelingt, auf einen Pfad zu kommen, mit dem die Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts auf unter 2 Grad begrenzt werden kann. Die bisherigen Klimaschutzpläne reichen dafür nach Angaben der Vereinten Nationen bislang nicht aus.

"Für die meisten Regionen, darunter Nordamerika und Europa, werden hohe Einkommensverluste prognostiziert, wobei Südasien und Afrika am stärksten betroffen sind", schrieb Maximilian Kotz, einer der Studienautoren. "Diese Verluste werden durch unterschiedlichste wirtschaftsrelevante Wirkungen des Klimawandels verursacht, wie zum Beispiel Folgen für landwirtschaftliche Erträge, Arbeitsproduktivität oder Infrastruktur." Schäden durch Stürme oder Waldbrände sind nicht eingerechnet, sondern könnten die Höhe der Schäden weiter erhöhen.