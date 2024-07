Wie heißer Stahl dabei hilft, Wasserstoff effizient zu gewinnen

Elektrolyseure bestehen wie Batterien aus Zellen mit Anode, Kathode und einem Elektrolyt. Bei der Festoxid-Elektrolyse wird heißer Wasserdampf an einer porösen Kathode aufgespalten, negativ geladene Sauerstoffionen wandern durch einen festen Elektrolyt, eine dünne Keramikplatte , zur Anode, wo die Ionen Elektronen abgeben und sich zu O2 kombinieren. Der Wasserstoff wird an der Kathodenseite abgeleitet.

Probleme in den Griff bekommen

Ideal kombinieren lässt sich das SOEC-Verfahren mit Abwärme aus Industrieprozessen. "Es kann etwa Prozessabwärme aus der Stahlproduktion verwendet werden, um Wasser zu verdampfen", sagt Rechberger. Zur Wärmeerzeugung müsse kein Strom aufgewendet werden, was Wirkungsgrade im Bereich von 90 Prozent erlaube.

Neu ist SOEC nicht. Die Technologie wird seit den 80er-Jahren erforscht. Lange Zeit hatte man aber mit der Stabilität zu kämpfen. Die Leistung nahm mit der Zeit ab, weil es in den Zellen zu Abnutzungserscheinungen kam. Nun stehe die Technologie aber "am Beginn der Industrialisierung", sagt Rechberger. In den kommenden Jahren sollen weltweit mehrere Fabriken für SOEC-Elektrolyseure entstehen. AVL forscht seit 10 Jahren an dem Thema. Das Unternehmen sei "global gesehen ein absoluter Vorreiter".

Auch einsetzbar für eFuel-Produktion

Das in Estland und Finnland ansässige Unternehmen Elcogen, mit dem AVL nun eine Partnerschaft eingegangen ist, hat sich auf die Entwicklung von SOEC-Zellen spezialisiert. AVL will sich auf die Produktion kompletter Anlagen zur Wasserstoff- und E-Fuel-Produktion konzentrieren. Der produzierte Wasserstoff kann nämlich durch Syntheseverfahren mit Kohlendioxid kombiniert werden, um synthetische Kraftstoffe zu erstellen.

E-Fuels werden in Zukunft etwa als "Sustainable Aviation Fuel" (SAF) für die Dekarbonisierung der Luftfahrt benötigt. Bei der Synthese entstehende Wärme kann in die Wasserstofferzeugung zurückfließen, wodurch auch hier der Wirkungsgrad steigt.

