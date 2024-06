Kuhmist macht Wasserstoff-Gewinnung effizienter

Wasserstoff ist vor allem für große Fahrzeuge und Flugzeuge ein vielversprechender Treibstoff der Verkehrswende. Doch derzeit ist seine Produktion noch energieaufwändig und meist nicht grün. Das bedeutet, es entstehen Emissionen, da Energie verbraucht wird, die nicht zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammt. Nachhaltig ist der Wasserstoff daher noch nicht.

Das wollen Forscher*innen weltweit ändern. An der University of Illinois Chicago in den USA wurde eine verbesserte Methode zur Wasserstoffherstellung entwickelt, die den Energiebedarf gegenüber herkömmlichen Vorgehensweisen deutlich verringern soll.

