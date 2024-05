Start-up erzeugt Wasserstoff mit 95-prozentiger Effizienz

Problematisch bei der Erzeugung von Wasserstoff durch Elektrolyse, also der Aufspaltung von Wasser durch elektrische Energie, ist der Energieverlust . Eine beträchtliche Menge an Energie geht nämlich verloren, bevor man den Wasserstoff selbst überhaupt als Energiequelle nutzen kann.

Unter Laborbedingungen erreichte Hysata sogar 98 Prozent. Der hocheffiziente Ansatz wurde eigentlich an der University of Wollongong in Australien entwickelt. Die Forschungsergebnisse dazu sind bereits 2022 in der Fachpublikation Nature erschienen.

Kapillaren statt Pumpen

Hysata setzt auf kapillargespeiste Elektrolyseure, die im Vergleich zu herkömmlichen Aufbauten deutlich günstiger sein sollen, wie das Start-up erklärt. Der gesamte Prozess sei zudem weniger komplex, da weniger Pumpen notwendig sind. Durch die kapillargespeiste Elektrolysezelle entstehen während des Vorgangs weniger Blasen, weshalb die Elektrolyse deutlich effizienter sei.