Wieso es so schwierig ist, einen Wasserstoff-Traktor zu bauen

Wasserstoff aus Holz gewonnen

"In Österreich gibt es nur sehr wenige Wasserstofftankstellen. Liegt eine davon an der Autobahn, kommt ein Traktor niemals dorthin", sagt Peter Hofmann von der TU Wien. Die Universität koordiniert das vom Klimafonds geförderte Projekt. "Neben dem 'Fuel Cell Tractor' entwickeln wir daher auch ein Bio H2 Modul." Das Modul kann Wasserstoff aus einer Reihe von Gasen, wie etwa Biogas aus landwirtschaftlichen Abfällen, Faulgas aus Kläranlagen oder Holzgas, abscheiden und anreichern.

Bei FCTRAC wird Holzgas aus einem Kärntner Blockheizkraftwerk verwendet. Hackschnitzel werden darin auf bis zu 800 Grad Celsius erhitzt. Dabei entsteht ein Gasgemisch, aus dem Wasserstoff in mehreren Schritten (u.a. Dampfreformierung, Wassergas-Shift-Reaktion) abgeschieden wird. Der Wasserstoff wird auf 700 bar komprimiert und in Hochdrucktanks gelagert. Von dort kann es in den Traktor getankt werden. Die Erzeugungsanlage plus Tankstelle finden in 2 Transportcontainern Platz. Sie sind also kompakt genug, um direkt auf einem Bauernhof oder am Parkplatz eines Firmengeländes aufgestellt zu werden.

Größte Herausforderung ist die Kühlung

Für die Entwicklung des Brennstoffzellentraktors wurde ein Diesel-Modell von Steyr umgebaut. Laut Hofmann war das Projektteam dabei mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Den Motor und den Treibstofftank des Traktors konnte man relativ problemlos entfernen, nicht aber das große stufenlose CVT-Getriebe des Traktors. Ein Elektromotor bräuchte eigentlich aufgrund seines hohen Drehzahlbereichs kein Getriebe, man kann ihn aber trotzdem damit kombinieren.

Neben einem E-Motor wurden auch eine Brennstoffzelle und Batterien als Zwischenspeicher eingebaut. Eine der größten Herausforderungen sei die Kühlung gewesen, sagt Hofmann: "Die Betriebstemperatur einer Brennstoffzelle ist niedriger als die eines Verbrennungsmotors. Die Abfuhr von Wärme lebt aber vom Temperaturunterschied zur Umgebung." Das Kühlwasser durfte nur 80 statt 100 Grad erreichen. Der Kühler musste deshalb doppelt so groß wie ursprünglich dimensioniert werden.

