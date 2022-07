Branche sieht sich bei Wasserstoff-Lkw ausgebremst

"Wir sollten nicht vergessen, dass 30 Prozent der Treibhausgasemissionen in Österreich durch den Verkehr generiert werden", meint Punzenguber. In der Luft- und Schifffahrt sei die Umstellung auf klimafreundlichere Antriebe zweifellos wichtig, die dafür notwendigen Technologien seien aber noch deutlich von der Marktreife entfernt, während Wasserstoff-Lkw bereits erhältlich seien.

"Im Schwerlast- und Fernverkehr ist eine mittelfristige Zukunft über batterieelektrische Fahrzeuge nicht darstellbar ", meint Roland Punzengruber, Import Managing Director bei Hyundai. Der Fahrzeughersteller ist Teil der Initiative Green Energy Center . Am Donnerstag demonstrierte sie in Innbruck, wie praxistauglich grüne Wasserstofftechnologie in der Güterlogistik des Lebensmittelhändlers Mpreis ist.

Verfechter*innen der Mobilität mit Wasserstoff sind erzürnt. Am 2. Juni hat die Bundesregierung ihre Wasserstoffstrategie für Österreich vorgestellt. Wasserstoff sei ein wichtiger Bestandteil der Energiewende, heißt es darin. Er soll künftig bei der Dekarbonisierung der Industrie helfen und das Energiesystem revolutionieren. Im Mobilitätsbereich setzt die Strategie vor allem darauf, dass Flug- und Schiffsverkehr schrittweise durch Wasserstoff von fossilen Treibstoffen loskommen. Im Schwerverkehr auf der Straße wird der Einsatz von Wasserstoff zwar schon als Option, aber als weniger prioritär gesehen.

Umstrittener Fokus auf Effizienz

In der Wasserstoffstrategie wird ein starker Fokus auf die Gesamtsystemeffizienz von Antrieben gelegt. Da grüner Wasserstoff durch die Elektrolyse von Wasser erzeugt wird und es dadurch, sowie bei der Umwandlung von Wasserstoff zu Strom durch Brennstoffzellen zu Verlusten kommt, werden batterieelektrische Fahrzeuge als die effizienteren gesehen. Durch die geringe Leistungsdichte von Batterien sowie ihr hohes Gewicht, wird Wasserstoff bei Lkw ab einer Tagesfahrleistung von 300 Kilometer ein Vorteil eingeräumt.

Laut Punzengruber sei der Fokus auf Effizienz falsch. Wasserstoff-Lkw hätten etwa wesentlich kürzere Betankungs- und damit Stehzeiten, was sie für Logistikunternehmen wirtschaftlicher mache, außerdem komme man mit einer Füllung Wasserstoff weiter als mit einer Batterieladung. Dazu kämen Vorteile wie ein geringeres Eigengewicht, was mehr Zuladung ermögliche. Die begrenzte Lebenszeit von Batterien müsse man auch in Kalkulationen einbeziehen.

Staat soll Henne-Ei-Problem lösen

Die größten Probleme für Wasserstoff-Lkw seien einerseits ihr hoher Preis. Laut Punzengruber sei ein Brennstoffzellenfahrzeug um den Faktor 2,5 bis 4 teurer als ein Diesel-Lkw. Andererseits ist die Menge an erzeugtem grünen Wasserstoff derzeit noch sehr gering. Die Verteilung an Tankstellen erfolge mittels konventioneller Lkw, langfristig wäre ein Umbau des Erdgasnetzes vorstellbar. Bei diesen Punkten bedarf es großer Unterstützung durch den Staat. Nach dem Henne-Ei-Prinzip würden Unternehmen davon abgehalten, ihren Gütertransport auf Wasserstoff umzustellen, wenn es zu wenig Wasserstoff und zu wenig Tankstellen gebe.

Von der Regierung wird gefordert, diese Problematik anzuerkennen und den Bereich stärker zu fördern, denn: "Jeder Tag, an dem keine CO2-neutralen Fahrzeuge im Schwerlastverkehr zum Einsatz kommen, bedeutet hunderte Tonnen mehr an CO2-Ausstoß." Anderswo laufe es besser, etwa in der Schweiz. Dort seien bereits 50 Brennstoffzellen-Lkw im Einsatz. Der Staat erlässt ihnen die Mautgebühren, weshalb sich der Betrieb für Unternehmen auszahle. Auch Bayern sei bei Wasserstoff offensiver.