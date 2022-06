Brennstoffzelle mit Dünger treibt Traktor an

Das Start-up Amogy hat einen Brennstoffzellen-Traktor entwickelt, der mit Ammoniak - einem weit verbreitetem Dünger - angetrieben wird. Das Team von Amogy baute dabei einen mittelgroßen Traktor der Marke John Deere um. Die erste Testfahrt fand in der vergangenen Woche bei der Stony Brook University in New York statt.