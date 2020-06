Wie E-Traktoren die Landwirtschaft revolutionieren könnten

Seit vielen Jahrzehnten ist eine Maschine ganz besonders mit dem typischen Bild eines Bauernhofs verbunden: Der tuckernde Traktor. Er trägt einen großen Teil dazu bei, dass 8,2 Prozent aller Treibhausgasemissionen in Österreich auf die Landwirtschaft entfallen. Während im Straßenverkehr eine zunehmende Elektrifizierung stattfindet, gibt es auch Fortschritte bei der Entwicklung von E-Traktoren und anderen Landmaschinen mit Elektroantrieb. Das ist langfristig gut für das Klima und macht auch ökonomisch Sinn, denn immer mehr Landwirtschaftsbetriebe erzeugen selbst Strom.

Eigenverbrauch besser

Genaue Daten dazu gibt es nicht, aber die Landwirtschaftskammer schätzt, dass 20 bis 30 Prozent der Betriebe eine Photovoltaik-Anlage betreiben. Dazu kommt die Stromerzeugung durch Biogas, Wind- und Wasserkraft. Die Errichtung von PV-Anlagen und dazugehöriger Stromspeicher wird staatlich gefördert. Durch Einspeisung ins öffentliche Netz können Landwirte zusätzliche Einnahmen generieren. Da dies allerdings nur mäßig ertragreich ist, zahlt es sich eher aus, den erzeugten Strom in der unmittelbaren Umgebung zu verwerten.

Anfangsphase

Laut einer Umfrage der Landwirtschaftskammer Steiermark beabsichtigen 55 Prozent der steirischen Landwirte in den nächsten fünf Jahren den Kauf eines E-Fahrzeugs. 84 Prozent sind überzeugt, dass die Elektromobilität in der Landwirtschaft Fuß fassen wird. In vielen Fällen wird überlegt, mit dem Strom einfach einen privaten E-Pkw zu laden. Das Angebot an Arbeitsgeräten mit Elektroantrieb ist noch bescheiden. Es gibt vollelektrische kleine Hoflader, etwa für den Transport von Futter am Bauernhof, und es gibt Anbaugeräte für Traktoren mit Elektroantrieb. Elektrotraktoren für den Einsatz auf dem Feld sind erst im Entwicklungsstadium. Große Traktorhersteller wie Deutz, Fendt oder John Deere verfolgen derartige Projekte, aber auch Motorenentwickler wie das österreichische Unternehmen AVL List.