Wie man Solarstrom effizienter nutzen kann

Die Photovoltaikanlage auf dem Nachbarhaus produziert Strom, doch der Nachbar ist auf Urlaub und kann die Energie nicht nutzen. Da wäre es sinnvoll, wenn die Bewohner der Umgebung diese überschüssige Energie verwenden könnten.

Was nach einem utopischen Experiment klingt, wird derzeit im Wiener Viertel Zwei in unmittelbarer Nähe des Praters im Rahmen eines Wien-Energie-Pilotprojekts umgesetzt. In diesem Sinne entsteht in dem Grätzl im zweiten Wiener Gemeindebezirk eine der ersten Energiegemeinschaften Europas. In solchen Energy Communities wird selbst produzierte, überschüssige Energie direkt an andere Haushalte weiterverkauft, anderweitig verwendet oder auch lokal gespeichert.