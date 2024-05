Neue Batterie bindet CO2 und stellt gleichzeitig Wasserstoff her

Ein weiteres Problem stellte die Speicherdauer der Batterie dar. Dafür fügten die Forscher*innen Aluminium zum Elektrolyt hinzu, wodurch die Batterie eine Ladung für 600 Stunden halten konnte, ohne an Kapazität einzubüßen. "Das ist für die Langzeitspeicherung von großer Bedeutung", sagt Forscher Ruhul Amin in einer Aussendung . "Das ist die erste Al-CO2-Batterie, die über einen langen Zeitraum stabil laufen könnte, was das Ziel ist. Nur ein paar Stunden gespeicherte Energie zu halten, ist nicht hilfreich."

Das CO2 lagert sich bei der Entladung an den Elektroden ab und formt festen Kohlenstoff , was die Elektroden normalerweise blockiert und die Leistung der Batterie mindert bzw. komplett herunterfährt. Die Forscher*innen waren allerdings überrascht, als sie erkannten, dass die Batterie wieder reaktiviert werden konnte bzw. sie diesen Kohlenstofffilm auf den Elektroden gänzlich verhindern konnten.

Forscher*innen des Oak Ridge National Laboratory entwickelten genau so eine Batterie und konnten sie auch erfolgreich testen. Die Al-CO2-Batterie konnte erneuerbaren Strom speichern und bei ihrer Entladung das gasförmige CO2 aus der Luft in festen Kohlenstoff umwandeln.

Durch das Aluminium kann die Batterie außerdem fast doppelt so viel CO2 aufnehmen als ohne. Und wäre das nicht genug, kann das Batteriedesign so angepasst werden, dass nicht nur CO2 aufgenommen, sondern auch Wasserstoff freigesetzt werden kann. Dieses kann wiederum gelagert und später durch Brennstoffzellen wieder in Strom umgewandelt werden. Möglich ist auch die Herstellung von Chlorgas, das häufig als Bleichmittel verwendet wird und von Carbonaten, die ebenfalls in der Industrie gebraucht werden.