E-Fuels sollen Verbrennungsmotoren klimaneutral machen

Um die Pariser Klimaziele zu erfüllen, sollen die Kohlendioxid-Emissionen im Verkehrsbereich bis 2030 um mehr als ein Drittel reduziert werden. Während auf die Elektrifizierung große Hoffnungen gelegt werden, bedarf es laut Experten darüber hinaus noch weiterer Anstrengungen. Potenzial wird etwa in synthetischen Kraftstoffen gesehen, die fossile Produkte wie Benzin und Diesel ersetzen sollen. Durch erneuerbare Energien könnte man etwa Wasser per Elektrolyse in Sauerstoff und Wasserstoff umwandeln. Den Wasserstoff könnte man mit Kohlendioxid aus Kraftwerks- oder Fabriksabgasen kombinieren und ein Synthesegas herstellen. Mit Hilfe von Syntheseverfahren (Fischer-Tropsch, Methanolsynthese) lassen sich hieraus E-Fuels kreieren.

In Summe Null

Bei ihrer Verbrennung wird jenes CO2, das zuvor gebunden wurde, wieder ausgestoßen. In Summe fährt man somit CO2-neutral. E-Fuels besitzen außerdem einen hohen Reinheitsgrad und verbrennen sehr sauber. Herkömmliche Verbrennungsmotoren können den synthetischen Kraftstoff ohne große Modifikationen verwenden. Befürworter sehen E-Fuels somit als Möglichkeit, Verbrennungsmotoren, Tankstellennetze und Arbeitsplätze zu erhalten, die durch die wachsende Elektromobilität gefährdet sind. Außerdem könnten E-Fuels für CO2-neutrale Fortbewegung von Verkehrsmitteln sorgen, die langfristig auf flüssige Kraftstoffe mit hoher Energiedichte angewiesen sind, etwa Flugzeuge und Schiffe.

Auch Energiekonzern Shell forscht in die Richtung E-Fuels, bremst aber bei zu hohen Erwartungen. "Der große Nachteil ist die große Ineffizienz in der ganzen Erzeugungkette", meint Jörg Adolf, Chef-Volkswirt von Shell Deutschland. Sieht man sich an, welcher Anteil jener Energie, die für die Erzeugung des Kraftstoffs aufgewendet wird, am Ende in Bewegungsenergie eines Fahrzeugs umgewandelt wird, so seien das derzeit im besten Fall 16 Prozent. Die diversen Umwandlungsschritte bis zur Produktion eines E-Fuels seien außerdem mit hohen Kosten verbunden. Selbst bei einem Überangebot an erneuerbarem Strom werden E-Fuels in der Herstellung zwei bis drei Mal so teuer sein wie fossile Kraftstoffe, meint Adolf.