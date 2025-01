Es ist sehr selten, dass ein U-Boot neben einem fremden Schiff auftaucht. Großbritannien will damit eine Nachricht an Putin schicken.

Der britische Verteidigungsminister John Healey sagte gegenüber der BBC : "Ich will, dass Präsident Putin die Nachricht hört: Wir sehen euch, wir wissen, was ihr macht und wir werden nicht vor Maßnahmen zurückschrecken, um unser Land zu verteidigen."

Normalerweise ist das U-Boot in 300 Metern Tiefe unterwegs. Da es nuklear angetrieben ist, hat es eine theoretisch unendliche Reichweite. In der Praxis sind die Einsätze auf etwa 90 Tage begrenzt (je nach Größe der Besatzung), bevor Lebensmittel nachgefüllt werden müssen.

Als Reaktor dient der Druckwasserreaktor PWR2 von Rolls-Royce. Dieser soll 25 Jahre lang ohne Nachfüllen von Brennstoff auskommen.

Muskeln spielen lassen

Auch wenn es nicht oft vorkommt: In letzter Zeit gab es mehrere Vorfälle, bei denen Nationen ihre Atom-U-Boote nutzen, um andere Länder einzuschüchtern. Mitte 2024 fuhr das russische U-Boot Kasan auf seinem Weg nach Kuba so nahe an der US-amerikanischen Küste vorbei, dass die US Navy ausrückte und das U-Boot mit mehreren Schiffen verfolgte.