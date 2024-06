Größtes Atom-U-Boot der USA taucht plötzlich nahe Russland auf

Die US Navy hat eines ihrer mächtigsten Geschütze im Europäischen Nordmeer aufgefahren - eine nukleare Machtdemonstration.

Nun folgt die Antwort der USA: Das Atom-U-Boot USS Tennessee ist unerwartet vor der Küste Norwegens aufgetaucht, was als starkes Signal an Russland gewertet wird.

Die US Navy ist damals mit mehreren Schiffen ausgerückt, um das russische U-Boot zu verfolgen. Natürlich hätte Russland mit seiner Einsatzgruppe einen anderen Weg nach Kuba wählen können: Hier war aber klar, dass man mit dem Atomraketen-Säbel rasseln wollte.

Mitte Juni ist ein russisches Atom-U-Boot nahe an der US-amerikanischen Küste vorbeigefahren . Es befand sich am Weg um Kuba zu besuchen. Unterwegs wurden noch Übungen ausgeführt.

© US Navy

© US Navy

Üblicherweise zeigt die US Navy nicht die Position seiner Ohio-Klasse U-Boote. Oft verschwinden sie monatelang auf Patrouillenfahrten und werden nur beim Aus- und Einlaufen im Mutterhafen gesichtet.

Damit dürfte die Schleppantenne der E-6B gemeint sein. Diese wird üblicherweise genutzt, um Funkbefehle der Einsatzzentrale an getauchte Atom-U-Boote weiterzuleiten. Das Stichwort hier ist getaucht: Dass die USS Tennessee, vermutlich nach der beendeten Übung, demonstrativ an der Wasseroberfläche fährt, kommt nur sehr selten vor.

Die Fahrt der USS Tennessee wurde nicht angekündigt . Der einzige Hinweis war eine Luftraum-Warnung. Am 23. Juni würden im Bereich des Europäischen Nordmeeres militärische Luftoperationen durchgeführt werden, mit "unsichtbaren Gefahren für den Flugverkehr".

So soll die Möglichkeit eines Zweitschlags gesichert werden. Sollten die USA mit Atomwaffen angegriffen werden, starten die U-Boote ihre Nuklearraketen. Und wenn der Feind nicht weiß, wo diese U-Boote gerade sind, ist schwer sie vor dem Start der Raketen zu zerstören oder die Raketen gezielt im Flug abzufangen.

Diese Machtdemonstration der USA in der Nordsee verdeutlicht auch, dass dieser Region in Zukunft eine wichtigere Rolle zukommen könnte. Die Küste um Norwegen gilt nämlich für Russland als wichtigste Route um mit Schiffen und U-Booten in den Nordatlantik zu gelangen.

Die USS Tennessee und ihre Bewaffnung

Der atomar betriebenen USS Tennessee (SSBN-734) stehen 4 Torpedorohre zur Selbstverteidigung zur Verfügung. Diese sind mit Mark-48-Torpedos geladen. Der Mark 48 kann gegen Schiffe und U-Boote eingesetzt werden.